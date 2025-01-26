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الرياضة

مبابي.. «الهاتريك الأول» مع ريال مدريد

مبابي.. «الهاتريك الأول» مع ريال مدريد
26 يناير 2025 09:20

بلد الوليد (رويترز) 

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سجل كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف للمرة الأولى مع ريال مدريد، ليقود فريقه إلى فوز سهل 3-صفر على بلد الوليد «المتذيل»، ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وافتتح «الريال» التسجيل في الدقيقة 30، عندما تبادل مبابي التمريرات ببراعة مع جود بيلينجهام، قبل أن يضع الكرة في الشباك، متفوقاً على مصيدة التسلل.
ومن هجمة مرتدة سريعة، ضاعف مبابي تقدم الفريق في الدقيقة 56، بعدما انطلق من الجانب الأيسر، حيث حصل على تمريرة من رودريجو، قبل أن يتوغل إلى داخل الملعب، ويُطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك.
واختتم مبابي التسجيل من ركلة جزاء، بعد عرقلة تعرض لها بيلينجهام داخل المنطقة، وأسفرت عن طرد ماريو مارتن في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويتصدر «الريال» الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب، الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع فياريال، وخلفه برشلونة وأتلتيك بلباو ولكل منهما 39 نقطة، ولعبا مباراة أقل.
وأبلغ مبابي تلفزيون ريال مدريد «سعيد بتسجيل الثلاثية، لكن سعادتي أكبر بالفوز، أقولها كل أسبوع، لكن كان من المهم الفوز بعد تعادل أتلتيكو مدريد، وكان علينا تقديم أداء جيد، سجلنا الهدف الأول من عمل جماعي، في الشوط الثاني كان من الممكن أن نلعب بصورة أفضل، لكننا سجلنا الهدف الثاني، وأجدنا التعامل مع المباراة وأحرزنا الثالث».
ولم يكن أفضل أداء يقدمه «الريال» الذي واجه صعوبة في صناعة الفرص، رغم أن نسبة استحواذه على الكرة وصلت إلى 70 في المئة، لكن كانت له أربع محاولات فقط على المرمى.
وفي غياب فينيسيوس جونيور للإيقاف لمدة مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام فالنسيا، اعتمد «الريال» مجدداً على مبابي الذي كان أحد النقاط المضيئة القليلة في المباراة.
وبعد بداية بطيئة في العاصمة الإسبانية، حيث انضم قادما من باريس سان جيرمان صيفاً، تألق مبابي في آخر شهرين ووصل إلى هدفه رقم 15 في الدوري، و21 إجمالاً.
ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري بفارق هدف خلف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة.

الدوري الإسباني
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بلد الوليد
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