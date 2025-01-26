خورفكان يضم جواو بيدرو

فيصل النقبي (خورفكان)



يصل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو «31 عاماً» إلى الإمارات لإجراء الفحص الطبي، ويصبح أحد صفقات خورفكان في «الميركاتو الشتوي».

يُذكر أن بيدرو سبق له اللعب مع بني ياس والوحدة، قبل أن ينتقل إلى الدوري السعودي، ويعود الآن إلى خورفكان، لخوض تجربته الثالثة في «دوري أدنوك للمحترفين».

من جانب آخر، أنهى النادي عقد البرازيلي بيدرو هنريكي، بعد موسم لم يقدم خلاله الإضافة الفنية، وتعرض للإصابة خلال الجولات الماضية، حرمته من المشاركة مع الفريق، حتى تم الاتفاق على إنهاء الارتباط بين الطرفين.