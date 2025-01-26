ميلان.. «قمة الدراما» في «الوقت القاتل»!



ميلانو (أ ف ب)



حقق ميلان فوزاً دراماتيكياً على ضيفه بارما 3-2، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما كان متأخراً حتى الوقت بدل الضائع.

وبعد بداية أكثر من رائعة خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا، أحرز خلالها الكأس السوبر الإيطالية، بفوزه في نصف النهائي على يوفنتوس 2-1، ثم على الجار اللدود الإنتر 3-2 في النهائي، بدا المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في طريقة لهزيمة ثانية مع ميلان، في رابع مباراة له بالدوري، بعد أولى أمام يوفنتوس 0-2 في المرحلة الماضية.

لكن الهولندي تيجاني رايندرز أنقذه بهدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف «البديل» النيجيري صامويل شوكويزي الفوز.

وبدا فريق كونسيساو في وضع مثالي لحصد الفوز التاسع للموسم في مواجهة بارما المتعثر في أسفل الترتيب، لاسيما بعد الانتصار على جيرونا الإسباني 1-0 في منتصف الأسبوع، ضمن الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

لكن بارما الذي دخل اللقاء على خلفية فوز وحيد في المراحل السبع الماضية، فاجأه الأحد، وكان قريباً من تكرار نتيجة لقاء الفريقين ذهاباً، حين تغلب عليه 2-1.

وكما فعل في لقاء الذهاب، حين سجل هدف الفوز، قبل أقل من ربع ساعة على النهاية، افتتح ماتيو كانشيلييري التسجيل لبارما في الدقيقة 24 بتسديدة من خارج المنطقة، ليصبح ثالث لاعب فقط من فريقه يسجل في ميلان ذهاباً وإياباً خلال الموسم ذاته في الدوري، بعد الأرجنتيني هرنان كريسبو (1999-2000) وأنتونيو كاسانو (2013-2014) وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وأنهى ميلان الشوط الأول على المسافة ذاتها من ضيفه، بفضل ركلة جزاء ترجمها الأميركي كريستيان بوليسيتش، بعد خطأ من الياباني زيون سوزوكي على الصربي ستراهينجا بافلوفيتش في المنطقة المحرمة (38).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80، حين أعاد إنريكو دل براتو بارما إلى المقدمة، إثر هجمة مرتدة، لكن رايندرز رفض سقوط فريقه، وأدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتمريرة بينية من الأميركي يونس موسى، قبل أن يقول «البديل» شوكويزي كلمته في الوقت القاتل، إثر هجوم مضاد سريع وتمريرة من بافلوفيتش (95).

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس موقتاً، وتحضر جيدا لما ينتظره الأسبوع المقبل، حيث يلتقي الأربعاء مع مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، مع رغبة أن يكون بين أصحاب المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (يحتل حالياً المركز السادس).

ويلتقي ميلان بعدها جاره اللدود الإنتر حامل اللقب الأحد في الدوري، ومن بعده بثلاثة أيام ضيفه روما في ربع نهائي الكأس.