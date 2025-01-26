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الرياضة

«اليونايتد» يفتح «الدفاتر القديمة» لإعادة «الظهير الشاب»

«اليونايتد» يفتح «الدفاتر القديمة» لإعادة «الظهير الشاب»
26 يناير 2025 19:26

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أرسل مانشستر يونايتد الإنجليزي مندوبين للتفاوض مع بنفيكا البرتغالي، بشأن الظهير الأيسر الإسباني الشاب ألفارو كاريراس «21عاماً»، من أجل استعادته مرة أخرى، بعد أن تخلى عنه في «شتاء 2024» للنادي البرتغالي على سبيل الإعارة، ثم اشتراه بنفيكا في صيف العام نفسه.
غير أن «اليونايتد» وضع شرطاً في عقد الإعارة، يسمح له بإعادة اللاعب إلى «أولد ترافورد»، في حال دفع 5. 18 مليون يورو.
وذكرت صحيفة «ريكورد» أن كاريراس الدولي الإسباني في منتخب تحت 21 سنة، تألق بصورة لافتة هذا الموسم مع بنفيكا، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة بعد تألقه في مباراة فريقه أمام برشلونة في الجولة السابعة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
والآن يفكر «اليونايتد» بجدية في استعادة اللاعب، خاصة إذا فشلت مفاوضاته مع ليتشي الإيطالي لضم ظهيره الأيسر الدولي الدنماركي باتريك دورجو «20عاماً». ويحاول «اليونايتد» إقناع ليتشي بالحصول على 25 مليون جنيه إسترليني «31 مليون دولار» مقابل الاستغناء عن خدمات دورجو، نظراً لأن روبن أموريم المدير الفني الجديد لليونايتد يعتبر ضم اللاعب أولوية أولى بالنسبة له، لإجادته في مركزي الظهير والجناح.
وعلى الجانب الآخر، يُقدر بنفيكا ثمن كاريراس بنحو 17 مليون جنيه إسترليني «21 مليون دولار».
ويتابع برشلونة من قرب موقف اللاعب، على أمل ضمه، وخاصة بعد أن أبدى الألماني هانسي فليك إعجابه بإمكانياته الفنية والبدنية وبدوره الدفاعي والهجومي الذي كان لافتاً للأنظار خلال مواجهة برشلونة الأخيرة أمام بنفيكا.
ومن جانبه، يدخل ريال مدريد أيضاً منافساً على ضم اللاعب، مستنداً إلى حقيقة كونه أمضى مع «البلانكوس» فترة في صباه، حيث بدأ في أكاديمية «لوكاستيا» بالنادي الملكي.

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البريميرليج
مانشستر يونايتد
بنفيكا
روبن أموريم
برشلونة
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