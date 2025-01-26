النصر يعبر الفتح بـ «ثلاثية»



الرياض (د ب أ)



فاز النصر على ضيفه الفتح 3-1، ضمن «الجولة 17» بالدوري السعودي لكرة القدم.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف ذاتي سجله مروان سعدان لاعب الفتح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد سيماكان الهدف الثاني للنصر، وقلص المغربي مراد باتنا الفارق بهدف للفتح في الدقيقة 72.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 87، بينما ألغى الحكم هدفاً ثانياً للنجم البرتغالي في الدقيقة 93 بداعي التسلل.

بهذا الفوز يرفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث «مؤقتاً»، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر «الأخير».