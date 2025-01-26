إعادة انتخاب لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا

أعيد، الأحد، انتخاب ألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروسيا لولاية جديدة تستمر خمس سنوات، بعد حصوله بحسب استطلاع رسمي لدى الخروج من مراكز الاقتراع على 87,6 في المئة من الأصوات.

وبعد إدلائه بصوته، قال الرئيس البيلاروسي، في مؤتمر صحافي في العاصمة مينسك "لدينا ديمقراطية في بيلاروسيا".

في مينسك، قالت إيرينا ليبيديفا (68 عاما) أنه "بفضل رئيسنا، يعم السلام في البلاد"، وهو تصريح كرره البيلاروسيون كثيرا.

وقالت ناديجدا غوجالوفسكايا (74 عاما) إنها أتت للتصويت "للمرة الأولى منذ 20 عاما".

ومثل العديد من الناخبين، صوّتت لصالح لوكاشينكو. وقالت "لا أريد ميدانا (انتفاضة) هنا"، في إشارة إلى الثورة المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في العام 2014 في كييف.