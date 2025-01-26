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مبادرات إنسانية

مبادرات إنسانية
27 يناير 2025 00:01

الإمارات ضاعفت جهودها الإنسانية في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في إطار التزامها الدائم والثابت بدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، على مدى أشهر الحرب، عبر تكثيف دخول القوافل الإغاثية، وإطلاق مشاريع صيانة للبنية التحتية استجابة لمناشدات عاجلة من السكان الذين يعيشون يومياً معاناة متفاقمة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية.
الإمارات تسهم بجهود كبيرة في وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية وما خلفته من آثار بيئية وصحية على مدن القطاع، من خلال عملية «الفارس الشهم 3» التي  تنفذ مبادرات عاجلة لمعالجة الأضرار الجسيمة في شبكات الصرف الصحي والمياه، لإيصال المياه إلى المناطق المتضررة، وتوفير مقومات الحياة المعيشية، وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، لرفع المعاناة تحديداً عن الفئات الأكثر ضعفاً من النساء والأطفال وكبار السن.
100 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 1442 طناً دخلت إلى غزة منذ بداية الهدنة، تم الحرص على وصولها إلى أكبر شريحة من المستفيدين داخل القطاع، لتعزيز استقرار المجتمعات الفلسطينية المتضررة، وفي تجسيد واضح لوقوف الإمارات إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وصولاً إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تلبي تطلعاته المشروعة بالحياة الكريمة والمستقرة والآمنة. 

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