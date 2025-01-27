«زعفرانة» تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، التي أقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، حيث تنافس المشاركون على الفوز بـ 6 رموز رئيسة.

وحسمت «زعفرانة» المملوكة لمحمد سهيل عويضان العامري الفوز بكأس الثنايا الأبكار المفتوح، وجائزة 1.5 مليون درهم، مسجلة 12:11:6 دقيقة.

وتألق «فرامان» لحمد راشد حمد غدير الكتبي في الشوط الثاني، وأحرز بندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة مليون درهم، بتوقيت 12:17:9 دقيقة.

وأضافت «سمعة» الرمز الخامس لشعار سعيد جابر عبدالله محمد، بعد أن ظفرت بكأس الثنايا الأبكار المحليات، وجائزة مليون درهم، محققة 12:23:2 دقيقة.

وجاء الشوط الرابع، ليشهد فوز «الغزال» المملوك لمحمد عتيق زيتون المهيري ببندقية الثنايا الجعدان المحليات، وجائزة 800 ألف درهم، بعد تسجيله توقيتاً 12:13:8 دقيقة.

فيما خطفت «الفايزة» المملوكة لمحمد علي حمد علي المري الأنظار بتحقيقها كأس الثنايا الأبكار المفتوح للإنتاج وجائزة مليون درهم، بتوقيت 12:14:7 دقيقة.

واختُتمت أشواط الرموز بالشوط السادس الذي تألق فيه «كرار» بشعار جابر فهيد محمد الزبدان المري، ليحصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وجائزة 800 ألف درهم، بتوقيت بلغ 12:09:2 دقيقة.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين في جميع الفئات من سن الحقايق إلى سن الثنايا، والبالغة 18 رمزاً.

واحتضن ميدان المرموم، في الفترة الصباحية منافسات قوية ضمن تحديات الثنايا لأبناء القبائل، وأقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، خُصصت منها 10 أشواط لهجن الإنتاج.

وخطفت «سمحة» المملوكة لعلي مهير بليشه الكتبي الصدارة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات للإنتاج بزمن 12:22:8 دقيقة.

ونالت «شخصية» المملوكة للدحبة قنازل حمرور العامري ناموس الثنايا الأبكار المهجنات للإنتاج بزمن قدره 12:21:5 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا الجعدان المحليات للإنتاج تألق «مشاكل» لمالكه سهيل حمد راشد الكتبي، وحصد المركز الأول بتوقيت 12:26:8 دقيقة.

وفاز «ملهم» المملوك لعامر محمد زايد المنصوري بصدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات للإنتاج مسجلاً 12:29:2 دقيقة.

وتنطلق يوم الثلاثاء تحديات الحول والزمول لفئة أبناء القبائل على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لمسافة 8 كيلومترات.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً تتنافس خلالها نخبة المطايا للفوز بالمراكز الأولى، حيث خُصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج المملوكة لأبناء القبائل، وفي الفترة المسائية، تُقام 12 شوطاً.