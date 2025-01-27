قرعة مثيرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

وضعت قرعة نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم، موسم 2024- 2025، والتي أجريت باستاد هزاع بن زايد بالعين، الوصل «حامل اللقب» في مواجهة شباب الأهلي، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة، على أن يتم لاحقاً الإعلان عن موعد وملاعب المباراتين.

وطبقاً للوائح البطولة، تقام «البطولة الأغلى» في الموسم الحالي، بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 حتى المباراة النهائية، فيما أجريت قرعة لكل دور على حدة، حيث أقيم دور الـ16 على ملعب أحد طرفي المباراة، وبقية أدوار البطولة على ملاعب محايدة، على أن تقام المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأكمل الشارقة عقد المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه على بني ياس 1-0، في ختام ربع النهائي على استاد هزاع بن زايد، وسجل كايو لوكاس الهدف الوحيد لـ «الملك» من كرة رأسية في الدقيقة 77.