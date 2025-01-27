1.27 مليار درهم إيرادات «إي إس جي ستاليونز الإمارات» في 2024



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، التابعة للشركة العالمية القابضة، نتائجها المالية السنوية لعام 2024، حيث قفزت الإيرادات الإجمالية للمجموعة إلى 1.27 مليار درهم، مسجلةً نمواً لافتاً بنسبة 109% مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 609.36 مليون درهم، ما يعكس النمو الكبير والأداء القوي عبر قطاعات العمل الرئيسية كافة.

وحققت المجموعة خلال عام 2024 نتائج مالية قوية مدفوعةً بكفاءة العمليات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية، كما شهدت الأرباح الإجمالية قفزة كبيرة بنسبة 160% لتصل إلى 436.32 مليون درهم، مقارنة بـ 167.6 مليون درهم في العام السابق، ما يعكس تعزيز الكفاءة التشغيلية وقدرة المجموعة على ضبط التكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الضريبة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 75% لتصل إلى 228.86 مليون درهم، مقارنة بـ 131.02 مليون درهم في عام 2023.

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام والتوسع الإقليمي خلال عام 2024، مسجلةً العديد من الإنجازات، كان أبرزها سلسلة عمليات الدمج والاستحواذ التي عززت حضور المجموعة في السوق، وساهمت في توسيع وتنويع محفظتها، وشملت عمليتيْ استحواذ رئيسيتين على حصص مسيطرة إضافية في كل من مصنع الرؤية للأثاث والديكور وشركة «ديكوفجين»، وهما شركتان رائدتان في مجال التصميم الداخلي والديكور وصناعة الأثاث الفاخر.

كما استحوذت المجموعة على شركة «سواعد القابضة»، الشركة الرائدة في سوق حلول القوى العاملة وإسكان الموظفين والعمال.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات»، إن عام 2024 كان عاماً محورياً للمجموعة، حققت خلاله إنجازات مالية استثنائية، وتقدماً استراتيجياً لافتاً.