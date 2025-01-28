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سعود بن صقر يشهد الاحتفال باليوم الوطني للهند في رأس الخيمة

سعود بن صقر يشهد الاحتفال باليوم الوطني للهند في رأس الخيمة
29 يناير 2025 00:49

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للهند، بحضور معالي أوداي سامانت، وزير الصناعات واللغة الماراثية في حكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند.
وأشاد سموه بعمق علاقات التعاون الاستراتيجية مع جمهورية الهند، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وحرص البلدين على تطوير علاقاتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعاتهما نحو تعزيز التنمية والرخاء، معرباً عن تمنياته لجمهورية الهند بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه، أعرب سعادة ساتيش كومار سيفان، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على حضوره ومشاركته الاحتفال باليوم الوطني للهند، والتي تعبر عن مدى متانة علاقات الصداقة والتعاون بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

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المصدر: وام
الإمارات
الهند
سعود بن صقر القاسمي
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