شراكة متنامية

الإمارات والهند تجمعهما علاقات شراكة استراتيجية شاملة، يرتقي فيها البلدان بشكل دائم إلى آفاق أرحب عبر لقاءات واجتماعات، ولجان مشتركة، وإبرام اتفاقيات تضاعف من سعيهما إلى تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي الشامل، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، إضافة إلى توحيد جهود البلدين في مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة.

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية الهندي، إضافة إلى لقاء الوزير مع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، يؤكد حرص الجانبين على تحقيق مزيد من التطور والتوسع في مسار العلاقات التاريخية في ظل الفرص العديدة لتنميتها والنهوض بها خلال الفترة المقبلة.

العلاقات الإماراتية الهندية تتسم بالإرادة المشتركة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا، والعمل المناخي، والإسهام في نشر التنمية والرخاء والازدهار المستدام، إضافة إلى استثمار كل الفرص المتاحة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين، ويدعم تحقيق إرساء أسس السلام والاستقرار في العالم.