مؤلّف "شيفرة دافينشي" يصدر رواية جديدة قريبا

تعود مؤلفات الروائي الأميركي دان براون إلى المكتبات في سبتمبر المقبل، بعد 22 عاما من ظاهرة رواية "دافنتشي كود" Da Vinci Code أو "شيفرة دافنشي"، وثماني سنوات منذ صدور آخر أعماله، كما أعلن ناشروه أمس الأربعاء.

يُتوقع أن يصدر "ذي سيكريت أو سيكريتس" The Secret of Secrets أو "سر الأسرار" في 9 سبتمبر المقبل، بحسب الإعلان المتزامن في البلدان التي سيُنشر فيها هذا الجزء السادس من مغامرات روبرت لانغدون، المتخصص في الرموز الباطنية.

وبحسب دار "بنغوين راندوم هاوس" الأميركية للنشر، بيعت "أكثر من 250 مليون نسخة" من روايات دان براون السابقة في 56 لغة.

سيُطلق "ذي سيكريت أو سيكريتس" عالميا في 16 لغة. في الولايات المتحدة، سيوزّع منه مليون ونصف مليون نسخة باللغة الإنكليزية عن دار "دبلداي".

ونقل البيان عن دان براون (60 عاما) قوله "إنها بلا شك روايتي الأكثر تعقيدا وطموحا، والأكثر تسليةً أيضا".

تبدأ أحداث القصة في براغ، وتتمحور على "كتاب عن طبيعة الوعي البشري، يمكن أن ينسف معتقدات راسخة سادت قرونا"، وتسعى منظمة سرية إلى سرقة المخطوطة منه. وتمتد أحداث القصة إلى مدن كبرى أخرى، كما في روايات دان براون الأخرى.

كان دان براون في الأساس مدرّسا ثانويا مغمورا، أصدر كتابين أولين لم يحظيا بأي اهتمام يُذكر، لكنّ روايته "دافنشي كود" أصبحت أحد أكثر الكتب مبيعا في تاريخ العالم عام 2003.

فبفضل حبكة معقدة، أثار الروائي إعجاب ملايين القراء، لكنه تلقى أيضا انتقادات العلماء الذين رأوا أن رواياته مليئة بالأخطاء.