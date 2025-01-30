رئيس بنما يدلي بتصريح حول مناقشة مسألة القناة مع أميركا

استبعد خوسيه راؤول مولينو رئيس بنما، اليوم الخميس، مناقشة مسألة السيطرة على قناة بنما في اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي سيزور الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في أول رحلة رسمية له إلى الخارج هذا الأسبوع.

تأتي التعليقات التي أدلى بها مولينو في مؤتمر صحفي أسبوعي بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على القناة.

خوسيه راؤول مولينو، رئيس بنما

وقال مولينو "لا يمكنني التفاوض أو الشروع في عملية تفاوض بشأن القناة. هذا أمر محسوم. القناة تابعة لبنما".

بنت الولايات المتحدة القناة وافتتحت في العام 1914.

وسلّمت إلى بنما في 31 ديسمبر 1999 بموجب معاهدات وقّعت في سبعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس جيمي كارتر والزعيم القومي البنمي عمر توريخوس.