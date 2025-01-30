قوة دفاعية

قواتنا المسلحة بين أكثر القوات كفاءة وجاهزية على مستوى المنطقة والعالم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، الذي يحرص على تأمين كل أسباب التميز والتفوق والاحترافية لقواتنا الباسلة؛ لتستمر في دورها المقدس بحماية الوطن وسيادته واستقراره، وصون أمنه ومقدراته، وتعزيز مكتسباته.

وفي إطار دعم القيادة الرشيدة، أعلنت وزارة الدفاع، تدشين أول طائرة من «رافال» الفرنسية، ضمن الدفعة الأولى من «صفقة تاريخية» تشمل إنتاج 80 طائرة مقاتلة مجهزة بأحدث التقنيات الدفاعية، بقيمة 16.6 مليار يورو، لتعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، وتطوير أسطول القوات الجوية بأحدث المعدات العسكرية، وبما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الأمنية إقليمياً ودولياً، ويعزز مكانة الإمارات قوةً دفاعيةً رائدة.

الصفقة خطوة نوعية، ضمن خطة شاملة لتحديث القدرات الدفاعية للدولة، من خلال امتلاك أعلى مستويات القوة والقدرة والتفوّق، وتوفير أحدث التقنيات والمنتجات من أجل تطوير جاهزية قواتنا المسلحة، لتؤدي رسالتها الإنسانية والحضارية، ولتظل رمزاً لعزة دولة الإمارات ومنعتها، وعوناً للحق والعدل، وسنداً للأشقاء والأصدقاء، وعنصر استقرار في المنطقة والعالم.