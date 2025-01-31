سكالوني يحسم موقف ميسي من «مونديال 2026»



بوينس آيرس (رويترز)



قال ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، إن النجم ليونيل ميسي يريد اللعب في كأس العالم لكرة القدم 2026، وإن كان من السابق لأوانه الإعلان رسمياً عن ذلك.

وأوضح سكالوني، الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، رغبة اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، والفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، في البقاء ضمن تشكيلة المنتخب.

وقال سكالوني في تصريحات لشبكة (دي سبورتس): «أول ما يقال إن ميسي وزملاءه يدركون أن قدراً معقولاً من الوقت يفصلنا عن كأس العالم، وإن ميسي والجميع حريصون على اللعب في كأس العالم، ويتعين علينا الانتظار، لنرى كيف تسير الأمور، إنه (ميسي) يعرف ما نفكر فيه وهو الأذكى بيننا جميعاً».

وتحدث سكالوني أيضاً عن قرار المهاجم أنخيل دي ماريا باعتزال اللعب الدولي، بعد فوزه بلقب كوبا أميركا للمرة الثانية العام الماضي.

وقال سكالوني: «بناء على ما قاله، انتهى الأمر، وبأفضل طريقة ممكنة، لو كان فيلماً أو كتاباً من تأليفه، فلا أعتقد أنه كان سيكتبها بالجودة نفسها التي أنهى بها الأمر».