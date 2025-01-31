برشلونة يسيطر على قائمة الـ «توب 10» في دوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)



كانت الجولة الأخيرة من مرحلة دوري أبطال أوروبا مثيرة للغاية، وتمكن مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان من النجاة في النهاية، وتأكيد مكانهما في جولة الملحق، وفي مباراة ربما تكون أقل أهمية، كان إيثان نوانيري لاعب آرسنال أحدث المنضمين لقائمة أصغر الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ليحل بالمركز الـ14 بعمر17 عاماً و314 يوماً، بعد هدفه في فوز «الجانرز» 2-1 على جيرونا الإسباني.

وفي مقدمة القائمة، يأتي لاعب برشلونة أنسو فاتي الذي سجل لمصلحة العملاق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا عندما كان يبلغ من العمر17 عاماً و40 يوماً، فوز 2-1 على إنتر ميلان في سان سيرو في عام 2019.

وفي المركز الثاني يأتي لامين يامال أحدث مواهب أكاديمية لا ماسيا التابعة لبرشلونة. سجل لامين يامال هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو في سبتمبر الماضي، وعمره 17 عاماً و68 يوماً.

وتظهر مواهب برشلونة 3 مرات في قائمة العشرة الأوائل، وتحديداً يحتل نجم البارسا المعتزل بويان كركيتش المركز الثامن بعمر 17 عاماً، و217 يوماً.

كان بويان يحظى بتقدير كبير في برشلونة، وارتقى في صفوف لا ماسيا، حتى إنه أصبح أصغر هداف للنادي في الدوري الإسباني - في ذلك الوقت - (17 عاماً و19 يوماً) في سبتمبر 2007، محطماً الرقم القياسي الذي كان يحمله ليونيل ميسي.

وبدا الموسم الأول للمهاجم الشاب واعداً للغاية، حيث سجل 12 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك هدف في دوري أبطال أوروبا ضد شالكه في 2008، والذي ضمن له أن يكون أصغر هداف للنادي في المسابقة لأكثر من عقد من الزمان.

أصغر الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا



1. أنسوفاتي (برشلونة ضد إنتر، 10 ديسمبر 2019 ) - 17 عاماً و40 يوماً

2. لامين يامال (برشلونة ضد موناكو، 19 سبتمبر 2024) - 17 عاماً و68 يوماً

3. جورج إيلينيكينا (رويال أنتويرب ضد برشلونة، 13 ديسمبر 2023 ) - 17 عاماً و119 يوماً

4. أنطونيو نوسا ( كلوب بروج ضد بورتو، 13 سبتمبر 2022 ) - 17 عاماً و149 يوماً

5. بيتر أوفوري كواي ( أولمبياكوس ضد روزنبورج، 1 أكتوبر 1997 ) - 17 عاماً و194 يوماً

6. ماتيو كوفاسيتش ( دينامو زغرب ضد ليون، 7 ديسمبر 2011 ) - 17 عاماً و215 يوماً

7. سيسك فابريجاس ( آرسنال ضد روزنبورج، 7 ديسمبر 2004 ) - 17عاماً و217 يوماً

8. بويان ( برشلونة ضد شالكه، 1 أبريل 2008 ) - 17 عاماً و217 يوماً

9. مارتن كلاين ( سبارتا براج ضد باناثينايكوس، 27 فبراير 2002 ) - 17 عاماً و240 يوماً

10. بريل إمبولو ( بازل ضد لودوجوريتس، ​​4 نوفمبر 2014 ) - 17 عاماً و263 يوماً