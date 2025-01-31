جماهير سانتوس ترحب بـ«الأمير العائد»!

سانتوس (أ ب)



تعتزم الآلاف من جماهير فريق سانتوس البرازيلي لكرة القدم، الترحيب بالنجم البرازيلي نيمار، من خلال إقامة احتفال موسيقي له في ملعب الفريق تحت لافتة مكتوب عليها «عاد الأمير».

ووصلت الطائرة الخاصة التي أقلت نيمار لمدينة ساو باولو، قادماً من السعودية، ولكنه طلب الحصول على ساعات للراحة، قبل أن يسافر عبر طائرة مروحية إلى سانتوس. ويتوقع أن يوقع نيمار «32 عاماً» على عقد قصير الأجل مع سانتوس، حيث يسعى لاستعادة مستواه في البرازيل، قبل منافسات كأس العالم 2026.

كانت اللافتات التي تحمل عبارة «الأمير عاد» تباع مقابل 10 ريالات برازيلية «50ر1 دولار» خارج ملعب فيلا بيلميرو الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، والذي يقع على أطراف مدينة ساو باولو الكبرى.

كانت هناك رسومات جرافيتي مستوحاة من الذكاء الاصطناعي خارج الاستاد تظهر نيمار بشكل أكثر نضجاً وهو يرتدي تاجاً على رأسه - وهي ميزة كبيرة في مدينة كان فيها بيليه هو «الملك» لعقود، حتى توفي في ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عاماً.

وعرض متجر سانتوس قمصاناً جديدة عليها اسم نيمار في الخلف، لكن من دون الرقم 11 الذي ارتداه في فترته الأولى من 2009 إلى 2013.

من الآن فصاعداً، سيرتدي الرقم 10 الذي كان يحمل اسم بيليه.

وكان الهلال السعودي فسخ تعاقده مع نيمار بالتراضي هذا الأسبوع، قبل نهاية بستة أشهر، بعدما لعب سبع مباريات فقط منذ سبتمبر 2023.

وتسببت إصابته بقطع في الرباط الصليبي لغيابه لأكثر من عام حتى أكتوبر.

وذكر الهلال أن نيمار لم يعد بإمكانه تقديم نفس الأداء الذي كان يقدمه.

ولعب نيمار 225 مباراة لسانتوس في فترته الأولى مع النادي، وسجل 138 هدفاً، كان العديد منهم سبباً في الفوز بستة ألقاب مع العملاق البرازيلي، الذي هبط في 2023 وعاد للدرجة الأولى في العام الماضي.

وكان نيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، عندما انتقل من برشلونة لسان جيرمان مقابل 222 مليون يورو «262 مليون دولار وقتها» في 2017.

وتم بيع نيمار للهلال في 2023 مقابل 90 مليون يورو «94 مليون دولار».