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علوم متقدمة

علوم متقدمة
1 فبراير 2025 00:01

جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي زارها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واطلع على أقسامها وبرامجها، مؤسسة أكاديمية بارزة تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال طرح عشرات البرامج الأكاديمية التي تستقطب المواهب، وتواكب مخرجاتها تطورات هذا المجال الحيوي في سوق العمل، إضافة إلى مساهمتها في بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير.
الجامعة تعمل على تأهيل وإعداد الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز البحث والتطوير، وتوفير قاعدة علمية من  الدراسات المتخصصة في المجال الذي يشكل أساساً في استراتيجية الإمارات لبناء منظومة متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة، والزراعة، والطاقة، والتغير المناخي، وكل ما يرتبط بالتحديات الإنسانية، ضمن نموذج الدولة التنموي القائم على اقتصاد المعرفة. 
الجامعة التي تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات في مشهد البحث والتطوير التكنولوجي العالمي، لتحقيقها إنجازات مهمة منذ إنشائها؛ حيث صنفت في المرتبة العاشرة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، وعلم الروبوتات، وتعلم الآلة، وغيرها من علوم المستقبل، كما تعتبر منصة لدعم أفضل المواهب، ومحفزاً للشركات الناشئة والاستثمارات والابتكارات التقنية.

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جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا المتقدمة
استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي
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