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الرياضة

لاعب إيفرتون يدخل التاريخ في «البريميرليج»

لاعب إيفرتون يدخل التاريخ في «البريميرليج»
1 فبراير 2025 20:06

 
لندن (أ ب)

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سجل المالي عبد الله دوكوري لاعب وسط إيفرتون أسرع هدف في تاريخ فريقه، ورابع أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح دوكوري التسجيل لإيفرتون بعد 18. 10 ثانية من بداية مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي بالمرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي.
وشتت جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الكرة بعيداً، ليستحوذ عليها دوكوري، قبل أن يسدد كرة زاحفة في أقصى مرمى ليستر سيتي.
وبحسب أوبتا سبورت الشركة البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فإن هذا هو أسرع هدف في تاريخ إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز ورابع أسرع هدف في تاريخ المسابقة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
ليستر سيتي
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