مدافع مانشستر سيتي يطالب بـ «التكاتف»



لندن (د ب أ)



حث يوشكو جفارديول، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، زملاءه على «التكاتف»، ونقل الزخم الذي تحقق من الفوز في دوري أبطال أوروبا، إلى مباراتهم أمام مضيفهم أرسنال.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن السيتي أعاد القليل من الحياة لموسمه المحبط، بعدما قلب تأخره أمام كلوب بروج البلجيكي إلى فوز 3 - 1 يوم الأربعاء الماضي، ليحجز مقعده في الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل جفارديول أن يكون مانشستر سيتي تمكن من قلب الأمور، وقال المدافع الكرواتي: «الشيء المهم هو أن نتكاتف سوياً، خاصة في الأوقات الصعبة». وأضاف: «هذا ما نفعله، وأعتقد أننا نتحسن، ما زلنا نبحث عن زخمنا، ولكن لا يمكننا أن نشكو، نقوم بعمل جيد، ما زلنا ننافس في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، ونوجد في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، وما زلنا في المنافسة».

وقال: «علينا أن نمضي قدماً بهذه الطريقة وأن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة».