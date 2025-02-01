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الرياضة

من أجل «هذا الهدف».. صلاح ينصح ليفربول بـ «التواضع»!

من أجل «هذا الهدف».. صلاح ينصح ليفربول بـ «التواضع»!
1 فبراير 2025 22:45

 
لندن (د ب أ)

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خطف محمد صلاح نجم ليفربول الأضواء من الجميع، بتسجيله هدفي فوز فريقه على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
رفع صلاح بهذه الثنائية رصيده إلى 21 هدفاً، ليبتعد بصدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، ويصبح أيضاً سادساً في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 178 هدفاً، بعدما تجاوز فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق، الذي سجل 177 هدفاً.
وحافظ نجم ليفربول أيضاً على معدله التهديفي بإحراز 20 هدفاً على الأقل في خمسة مواسم مختلفة، ليصبح خامس لاعب يحقق كل هذا الإنجاز، بعد كل من آلان شيرر وسيرجيو أجويرو، وهاري كين وتييري هنري.
وفي ملعب فيتاليتي معقل نادي بورنموث، احتفل النجم المصري بتسجيل الهدف رقم 300 في مسيرته بالمسابقات الأوروبية بمختلف المسابقات المحلية والقارية منهم 235 هدفاً بقميص ليفربول.
ووسط كل هذه الإنجازات الرائعة، شدد صلاح في حديثه عبر قناة سكاي سبورتس عقب مواجهة بورنموث «بالتأكيد تسجيل الأهداف وفوز الفريق لهما شعور جيد، ولكن يجب أن نتسم بالتواضع الشديد والتركيز في كل مباراة على حدة».
وأضاف نجم ليفربول الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري «هدفي الرئيسي هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح».
وتحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول عن صلاح، قائلاً عبر قناة سكاي سبورتس «إنه يتمتع بجودة عالية، وأهدافه تبرز أهميته الكبيرة لنا، صلاح لا يحب أداء المهام الدفاعية، ولكنه يلتزم بها من أجل الفريق».
وقال الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عبر قناة (بي بي سي): «نحاول أن نساعد صلاح على تسجيل المزيد من الأهداف، لقد كان مذهلاً على مدار سنوات، ويعمل بكل جدية، وأرقامه تتحدث عن نفسها».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بورنموث
محمد صلاح
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فرانك لامبارد
أليسون بيكر
فيرجيل فان دايك
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