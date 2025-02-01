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مقتل 13 شخصا داخل منجم ذهب في مالي

سكان محليون يحاولون انتشال الجثث من مكان التنقيب عن الذهب في مالي
1 فبراير 2025 23:04

قال الاتحاد الوطني لمناجم ومصافي الذهب في مالي، اليوم السبت، إن 13 عاملا، بينهم نساء وثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في جنوب غرب البلاد يوم الأربعاء بعد أن غمرت المياه نفقا كانوا يحفرون فيه بحثا عن ذهب.
وأكد تول كامارا الأمين العام للاتحاد، خلال اتصال هاتفي، أن الحادث وقع في منجم ذهب بالقرب من قرية دانجا في منطقة كوليكورو بجنوب غرب مالي.
وانكسرت بوابات أحد خزانات المياه وغمرت النفق الذي كانت النساء والأطفال يحفرون فيه بحثا عن الذهب.
وقال كامارا "إنه حادث خطير. كان هناك الكثير من النساء. قضينا يوما بأكمله أمس في إزالة المياه للبدء في البحث عن الجثث".
التعدين الحرفي هو نشاط شائع في معظم مناطق غرب أفريقيا وأصبح أكثر ربحية في السنوات القليلة الماضية بسبب الطلب المتزايد على المعادن وارتفاع الأسعار.

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المصدر: آ ف ب
التنقيب عن الذهب
مالي
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