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جهـــود الإمــــارات

جهـــود الإمــــارات
2 فبراير 2025 09:19

تواصل الإمارات دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ لتخفيف معاناته الإنسانية، ودعم صموده وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفقاً للقانون الدولي. قدمت الإمارات للأشقاء الفلسطينيين الكثير من المساعدات الإغاثية والسياسية، وبذلت جهوداً استثنائية عبر مختلف المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقاً من مسؤولياتها الأخلاقية ومواقفها الأصيلة ومبادئها الإنسانية النبيلة، لوقف العنف والحرب، وتهيئة الظروف لإقرار الأمن والاستقرار، من أجل مستقبل أفضل للمنطقة، ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار.


ويمثل الاجتماع الوزاري الذي شاركت فيه الإمارات، أمس، في القاهرة، بحضور السعودية والأردن وقطر ومصر، خطوة جديدة، في إطار مساعي الدولة الدؤوبة لمساندة الشعب الفلسطيني، بالتأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي، ورفض أي إجراءات تمس الحقوق الفلسطينية، «سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي، وتقويض لفرص السلام والتعايش»، حسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع.


عبر هذه الجهود المستمرة، تستهدف الإمارات الوصول إلى حل الدولتين، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

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