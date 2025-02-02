أمطار غزيرة على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)



هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية من الدولة، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني الرؤية الأفقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وذلك إثر تهيؤ فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 45 كم/س على الجزر والسواحل وتمتد للمناطق الشمالية والشرقية.



ووفقاً لتقارير المتابعة التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، شهدت الدولة حالة جوية بدءاً من الجمعة 31 يناير تستمر إلى نهار غد الاثنين، حيث تأثرت الدولة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت، تبعه منخفض جوي متعمق آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة اليوم الأحد.

وتهيأت خلال الفترة، فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات على بعض المناطق الشمالية والشرقية.. مع انخفاض درجات الحرارة.



ويستمر اليوم وغداً سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وغزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية.. مع انخفاض درجات الحرارة وتجمد المياه صباحاً على الجبال. مع احتمال سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة.



وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.

ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.

وسجل جبل جيس أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم والتي بلغت 4.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ويسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع احتمال تجمد المياه على الجبال صباحاً، ورطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عمان.



ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.