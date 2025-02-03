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إغاثة النازحين

إغاثة النازحين
3 فبراير 2025 08:36

الإمارات تعمل بجهد كبير في غزة للمساهمة في احتواء التداعيات الإنسانية الناتجة عن عودة آلاف النازحين إلى شمال القطاع، مع بدء تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل عدم توفر المأوى للعائلات بعد تدمير مساكنهم جراء الحرب، وذلك في خطوات إنسانية عاجلة لإنقاذ الفئات الأشد ضعفاً، من نساء وأطفال وكبار السن ومصابين ومتضررين من الأوضاع المأساوية الصعبة. الإمارات تقوم بخطوة إنسانية كبيرة في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، عبر إعداد وتجهيز مخيم إيواء كبير للنازحين الفلسطينيين في شمال القطاع، كما تواصل المساعدات الإماراتية التدفق بشكل يومي إلى مختلف أنحاء القطاع، ويتم توزيعها دورياً على النازحين للتخفيف من معاناتهم، وسط ظروف الشتاء القاسية.

الإمارات كثفت عملياتها الإنسانية منذ بداية الهدنة، تتويجاً لبرنامج مساعدات استمر أكثر من 15 شهراً، وما زال مستمراً لدعم الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى العمل على بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة للأزمة الإنسانية، تجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتؤدي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين، بما يرسخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة.

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