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ترامب يقترح مبادرة جديدة لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا

ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
4 فبراير 2025 00:53

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنّه يريد التفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية.
وكان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح، في أكتوبر الماضي، إبرام اتفاقات مع الدول الشريكة لأوكرانيا لاستغلال بعض المعادن الاستراتيجية.
وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يقدمون بموجبه معادن نادرة ومواد أخرى كضمانة مقابل ما نقدّمه لهم".
وسأل أحد الصحافيين "هل تريد من أوكرانيا أن تعطي معادنها النادرة للولايات المتحدة؟" فأجاب ترامب "نعم، أريد ضمانات بشأن المعادن النادرة".
وفي خطة سلام كشف عنها في أكتوبر الماضي، اقترح زيلينسكي، من دون ذكر المعادن النادرة على وجه التحديد، "اتفاقا خاصا" مع شركاء بلاده يسمح ب"الحماية المشتركة" و"الاستغلال الاستراتيجي المشترك لمواردها".
وقدّم على سبيل المثال "اليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم والغرافيت وغيرها من الموارد الاستراتيجية ذات القيمة العالية".

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المصدر: آ ف ب
المعادن النادرة
مساعدات
دونالد ترامب
أوكرانيا
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