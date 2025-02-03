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مسيرتنا التنموية

مسيرتنا التنموية
4 فبراير 2025 00:01

قرارات واعتمادات لمجلس الوزراء ترمي إلى تعزيز المسيرة التنموية للإمارات في العديد من القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والأمن السيبراني، والاقتصاد، وحماية المناخ، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وترسيخ نهج استقطاب واستبقاء المواهب في الدولة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، وإنجازاً للمستهدفات الوطنية في إطار مبادئ الخمسين، وارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيزاً لقدرات الإمارات التنافسية. 
مشروع «قطار الاتحاد السريع للركاب» جاء في صدارة المواضيع التي استعرضها اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كونه مشروعاً وطنياً كبيراً يدفع عجلة التنمية المستدامة، ويسهم في تطوير مستقبل البنية التحتية، كما يحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، لتستمر الإمارات في صدارتها للمؤشرات العالمية.
القطاعات الوطنية في تقدمها وتطورها تسير بشكل متوازٍ، لبناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية، توازن بين التنمية والبيئة، وتوفر بيئة رقمية نموذجية وآمنة ومرنة، تعزز وتحمي مكتسباتنا الرقمية الوطنية، وترفع كفاءة الأداء الحكومي ومرونته وتنافسيته العالمية، إضافة إلى ترسيخها للنهج الاستباقي في قراءة التحديات، ووضع الحلول، من أجل التقدم بكل ثقة وأمل نحو المستقبل المزدهر.

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