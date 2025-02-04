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اقتصاد

الذهب يسجل مستويات قياسية مرتفعة وسط مخاوف الرسوم الجمركية

الذهب
4 فبراير 2025 08:24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2820.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0252 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2830.49 دولار في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.61 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.80 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1019.31 دولار.
 

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المصدر: وكالات
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