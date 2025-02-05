ثمار الشراكات

بناء الإمارات للشراكات الاقتصادية والشاملة مع مختلف دول العالم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كان له أثر كبير في تحقيق إنجاز تاريخي لاقتصادنا الوطني، بوصول التجارة الخارجية للدولة لأول مرة إلى 3 تريليونات درهم مع نهاية 2024، حيث بلغت صادراتنا مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ 135 مليار درهم بنمو 42%.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد مواصلة تحقيق مستهدفاتنا الوطنية بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد قطعت تجارتنا الخارجية غير النفطية بنهاية العام الماضي ثلاثة أرباع الطريق نحو مستهدفات 2031، بفعل مرونة الاقتصاد الوطني وقوته وقدرته على التكيف، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لقطاعات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

الإمارات تقطف ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي استهدفت جعل الدولة مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار والسياحة إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح على الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية، لتكون الاقتصاد الأول والأفضل عالمياً مع بلوغ المئوية.