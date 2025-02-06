غوث الأشقاء

سفينة مساعدات إماراتية سادسة مُحمَّلة بالمواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الطبية، تصل قبل شهر رمضان الفضيل؛ لغوث الأشقاء الفلسطينيين في غزة، هدية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استجابة للوضع المأساوي في القطاع، ولتخفيف معاناة السكان المستمرة.

الإمارات مستمرة بالعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» التي كثفت جهودها منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشقاء في القطاع، خاصة خلال فصل الشتاء، وشهر رمضان المبارك، إضافة إلى احتواء آثار الأزمة الإنسانية بعد وصولها إلى مستويات كارثية؛ جراء القصف الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 15 شهراً.

توفير المساعدات العاجلة للأشقاء في غزة، يأتي في إطار الموقف الإماراتي التاريخي والراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يؤكد أيضاً الرفض القاطع للمساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف وأي محاولة لتهجيره، والسعي لإيجاد مسار للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين، ويحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.