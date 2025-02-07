بوستيكوجلو يأسف لضياع حلم توتنهام



لندن (د ب أ)



أبدى أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، أسفه على الأداء الباهت الذي قدمه فريقه أمام ليفربول، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم «كأس كاراباو».

وتلقى توتنهام خسارة قاسية صفر- 4 أمام مضيفه ليفربول، على ملعب (آنفيلد)، ليفشل في التأهل لنهائي كأس كاراباو، عقب هزيمته 1-4 أمام الفريق الأحمر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال المدرب الأسترالي في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عقب المباراة: «من العدل أن نقول إننا لم نصل إلى المستويات التي كنا بحاجة إليها في اللقاء».

وأضاف بوستيكوجلو: «كان من المؤكد أن هذا اللقاء سيكون تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، فهم فريق جيد للغاية، ويمر بلحظة رائعة، لاسيما أن جميع لاعبيهم في حالة جيدة للغاية، وينعمون بالاستقرار».

وأوضح مدرب توتنهام: «لكي نمنح أنفسنا الفرصة في الصعود، كان يتعين علينا أن نكون أكثر شراسة بالكرة أو من دونها، لكننا لم نفعل ذلك، لقد سمحنا لهم بالسيطرة على مجريات الأمور».

وشدد المدرب المخضرم: «كانت الفرصة كبيرة للغاية أمامنا للوصول إلى النهائي، وكان إهدارها أمراً مخيباً للآمال حقاً».

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من حجم الضغوط الملقاة على بوستيكوجلو، الذي يعاني فريقه من سوء النتائج هذا الموسم، حيث يقبع توتنهام في النصف الأسفل من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً.

ورغم ذلك، لا يشعر بوستيكوجلو بالقلق من فقدان منصبه في الفريق، الذي يعاني في الفترة الأخيرة غيابات مؤثرة عدة بسبب الإصابات.

وأكد بوستيكوجلو في نهاية تصريحاته: «لا أشعر بالقلق بشأن الحكم علي، أو من يحكم علي، أعتقد أن مسؤوليتي في النهاية، هي محاولة جعل اللاعبين الذين أملكهم يقدمون أفضل ما لديهم، والعمل على معالجة التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي».