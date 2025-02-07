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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
7 فبراير 2025 14:15

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد، الحاكم العام لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيسيل لاغريناد، الحاكم العام لغرينادا.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديكون ميتشل، رئيس وزراء غرينادا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
غرينادا
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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