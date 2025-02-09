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«سيدات أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء هوشي في «أبطال آسيا»

«سيدات أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء هوشي في «أبطال آسيا»
9 فبراير 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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استأنف فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم تدريباته بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، استعداداً لمباراته المهمة أمام هوشي منه الفيتنامي في هانوي يوم 22 مارس المقبل، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتشارك في التدريبات المكثفة أبرز لاعبات الفريق، بإشراف سارة حسنين المدير الفني، ووفاء نشعي المدرب المساعد.
وشهدت البطولة الآسيوية نتائج رائعة لفريق «نادي أبوظبي الرياضي»، وآخرها إقصاء النصر السعودي بملعبه في الرياض، ليكون أحد أطراف دور الثمانية الذي يشهد أيضاً لقاء هيونداي ستيل «كوريا الجنوبية» مع بأم خاتون «إيران»، وملبورن سيتي «أستراليا» مع تاتيتشونج «الصين تايبيه»، وأوراوا ريد دايموندز «اليابان» مع ووهان جيانجدا «الصين».
وتُقام الأدوار النهائية بنظام التجمع، ويقام نصف النهائي والمباراة النهائية من 21 إلى 24 مايو المقبل، وخصص الاتحاد الآسيوي جائزة 1.3 مليون دولار لبطل النسخة الأولى.

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