محمد بن راشد بن محمد بن راشد يتوج أبطال «كأس الصقور»

دبي (الاتحاد)



توج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أبطال كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، في ختام منافسات أشواط «النخبة والكأس»، والتي شهدت مجموعة من أقوى أشواط البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الهباب، في نسخة متجددة مليئة بالتحدي والمنافسة، وبجوائز تتجاوز 23 مليون درهم، وبمشاركة محلية وإقليمية كبيرة.

وتوج سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الستة التي تنافس فيها نخبة الصقارين بأكثر من 200 طير، والتي حققت أفضل النتائج في الأشواط التي أقيمت خلال بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور».



جاء ذلك بحضور معالي فارس محمد المزروعي، المستشار في ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، ومطر حامد النيادي، سفير الإمارات في الكويت، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأمين العام لاتحاد سباقات الصقور، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وبهذه المناسبة، أكد راشد مبارك بن مرخان الكتبي أن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» ارتبطت بكافة معايير التميز الرياضي والمستويات الرائعة والمكانة الفريدة، لحدث يتجدد سنوياً، ويترك بصمات واضحة ورسائل إيجابية في نفوس المشاركين فيه، ليرتقي عاماً تلو الآخر بطموحات الصقارة وتطلعاتهم في معانقة المجد بأغلى الرياضات التي تروي تاريخ الوطن وحضارته، وتبرزه هويته الوطنية على الدوام».

وثمن حرص سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحضوره الدائم، ومشاركته الكريمة للصقارين في أهم وأبرز البطولات الرياضية، وذلك في دلالة قوية على مدى اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لرياضة الصقور العريقة، مما انعكس بصورة مباشرة على مستواها ونتائجها التي أبهرت الجميع محلياً ودولياً.

كان الترقب في المنافسات على أشواط كأس بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، حيث يعتبر الأغلى على صعيد رياضة الصيد بالصقور، بجوائز تبلغ مليون درهم لكل شوط، وهم شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، وشوط الكأس العامة مفتوح والعامة مُلاك لفئة الفرخ.



وتفوق فريق «النيف» ليحرز المركز الأول في شوط الكأس الشيوخ فئة الفرخ، بالطير «هيلمان» بزمن 18:409 ثانية، ليحصل على نصف مليون درهم، أما المركزان الثاني والثالث فكانا من نصيب فريق «إم 7» بالطير «إس 359» بـ 18.448 ثانية، وينال 300 ألف درهم، والطير «المهلهل» بـ 18.468 ثانية، وينال 200 ألف درهم.

وكسب غدير بن غدير الكتبي شوط الكأس العامة مفتوح لفئة الفرخ، بالطير «ليمتد» بزمن 18:153 ثانية، أما المركزان الثاني والثالث ذهبا إلى عبد الله خلفان القبيسي بالطير «281» بـ 18:202 ثانية، والطير «هكر» بـ 18:388 ثانية.

وفي فئة العامة مُلاك، تمكن مبارك مطر الخيلي من تحقيق المركز الأول بالطير «11» وبزمن 18:491ثانية، فيما جاء عبد العزيز عبد الله الكندي في المركز الثاني بالطير «المحيط» بزمن، وقدره 18:529 ثانية، وذهب المركز الثالث للطير «هاب ريح» لصاحبه خليفة سلطان الحافري بـ 18:650 ثانية.

وعلى صعيد نتائج أشواط النخبة التي تبلغ جوائزها مليون و350 ألف درهم، تمكن فريق «إم 7» من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط النخبة الشيوخ جرناس، بالطير «رماح» بزمن 14:529 ثانية، والطير «تي 139» بـ 14.997 ثانية، أما المركز الثالث ذهب إلى فريق «إف 3 إس» بالطير «بي 64» بـ 15:024 ثانية.

وتفوق فريق دبي في شوط النخبة العامة مفتوح جرناس، بالطير «تجوري» بزمن 14:929 ثانية، وحلّ ثانياً الصقّار عبد الله خلفان القبيسي بالطير «18» بـ 15:186 ثانية، ليذهب المركز الثالث إلى حميد محمد الطاير بالطير «بيان» بـ 15:238 ثانية.

وفي شوط النخبة العامة ملاك جرناس، حقق راشد سهيل المري المركز الأول بالطير «نشمي» بزمن 15:377 ثانية، يليه ثانياً غدير محمد المنصوري بالطير «عقاب» بـ 15:446 ثانية، وثالثاً جمعة عبد الله الفلاحي بالطير «تي 4» بـ 15:618 ثانية.