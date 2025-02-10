استهجان واسع

استهجان ورفض إماراتي وعربي واسع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير المقبولة والمستفزة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، لكون التصريحات تعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، ومساً بسيادة وأمن الدول، إضافة إلى أنها تمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.





الدعم العربي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يعزز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وإحلال السلام.





لا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين، ولا بد من وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوض فرص السلام والتعايش؛ موقف إماراتي تاريخي راسخ وثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، يتضمن العمل بشكل دائم مع المجتمع الدولي لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.