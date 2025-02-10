حكومات العالم في الإمارات، تستشرف عبر حوارات ونقاشات ومنتديات، تصورات استراتيجية، ورؤى مشتركة من أجل السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في ظل العديد من التحديات المشتركة التي تتطلب تعاوناً، وتنسيقاً دائماً، وإبرام شراكات، من أجل الوصول إلى حلول استباقية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف المتغيرات لتسريع التقدم والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية.

أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و400 وزير و80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، يبدؤون حوارهم في القمة العالمية للحكومات التي تنطلق اليوم في دبي، حول الاقتصاد، والمناخ، والاستدامة، وغيرها من القضايا المرتبطة بمستقبل البشرية، خصوصاً ما يتعلق منها بضرورة تسخير التقنيات الحديثة لبناء حكومات المستقبل، وتحسين جودة الحياة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

القمة العالمية للحكومات تقود حوارات عالمية جامعة وشاملة تواكب التغيرات، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى مشاركة تجارب الإمارات الحكومية الاستثنائية الناجحة مع العالم، والاستفادة من تجارب الآخرين من خلال بناء الشراكات، لتحقيق المصالح المتبادلة، وتوثيق عرى التعاون، لينعم الجميع بالتنمية والاستقرار والازدهار، ولترسيخ الإمارات مركزاً عالمياً لابتكار الحلول للتحديات المشتركة.