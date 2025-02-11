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رؤية تنموية

رؤية تنموية
12 فبراير 2025 00:01

الرؤية المشتركة التي تجمع الإمارات وباكستان، والمتمثلة بأهمية توثيق عرى التعاون عالمياً لمواجهة التحديات، والعمل معاً لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء أسس الاستقرار والسلام، عززتها مباحثات أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان.
علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تجسدها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعززها الحضور الإماراتي التنموي والإنساني في جمهورية باكستان، ويرسخها التنسيق الدائم حيال مختلف القضايا، بما يخدم المصالح المشتركة، تشكل دافعاً مستمراً لدعم مسارات التعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية، في إطار رؤية البلدين لتلبية تطلعات شعبيهما في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.
اللقاءان مع رئيس وزراء باكستان الذي يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات إلى جانب أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، تطرقا إلى أهمية القمة التي تعد منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، كما يمكن استثمار التظاهرة الدولية في تسريع تحقيق هذه الرؤية التنموية، بما يخدم كل المجتمعات، خاصة أن نموذج الإمارات في تطوير السياسات الحكومية يعتبر قدوة في المنطقة والعالم.

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