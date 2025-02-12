حكومات مبتكرة

مواضيع مهمة تثري الحوار العالمي لتعزيز العمل الحكومي واستشراف مستقبله، تمت مناقشتها في فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات التي زارها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتقى خلالها عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في هذه المنصة العالمية التي تسعى إلى صياغة حلول حكومية مبتكرة للتحديات التنموية والاقتصادية، ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

الحضور الكبير لفعاليات القمة يعبر عن مدى ثقة العالم بقدرة الإمارات على صياغة تصورات دقيقة لاستشراف التحديات واستكشاف الفرص مستقبلاً، وتقديم الأفكار والابتكارات الحكومية لمواجهة التحديات العالمية، إضافة إلى حرصها الدائم على توثيق تعاونها مع دول العالم وحكوماتها، وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية، بما يسهم في تسريع التنمية، وتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات.

القمة تضمنت مساحة حوار واسعة حول تنمية وتطوير مختلف القطاعات من مناخ، واستدامة، واقتصاد، وتعليم، وصحة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز فرص النمو، والعديد من الجوانب التي تتطلب ترسيخ نهج التعاون والتكاتف والابتكار؛ وهو ما تؤمن به الإمارات طريقاً لتنمية الإنسان، وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء.