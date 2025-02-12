إيفرتون يفرض «التعادل القاتل» على ليفربول في «معركة مرسيسايد»!



لندن (أ ف ب)



سجَّل إيفرتون هدفاً قاتلاً في وقت متأخر من الوقت بدل الضائع وانتزع تعادلاً من جاره وضيفه ليفربول 2-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في آخر «ديربي مرسيسايد» على ملعب «جوديسون بارك»، قبل انتقاله إلى ملعبه الجديد براملي مور دوك قريباً.

وكان إيفرتون البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه بيتو من غينيا الاستوائية (11)، ورد ليفربول بهدفين للاعب وسطه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (16) وهدافه الدولي المصري محمد صلاح (73)، قبل أن يخطف القائد جيمس تاركوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ومنع إيفرتون بالتالي جاره من الابتعاد بفارق 9 نقاط في صدارة الترتيب عن أرسنال الثاني، وبات سبع نقاط فقط (57 مقابل 50) في صراعهما على اللقب.

ودخل ليفربول المواجهة، وهو يلملم جراحه جراء خروجه من مسابقة الكأس نهاية الاسبوع أمام بليموث أرجايل صاحب المركز الأخير في المستوى الثاني «تشاميونشيب» 0-1 علماً بأنه خاض اللقاء بتشكيلة رديفة.

وبدد بليموث بذلك حلم الرباعية لليفربول الذي يتصدر الدوري وبلغ نهائي كأس الرابطة المحلية، حيث يلتقي نيوكاسل في النهائي في 16 مارس المقبل، كما أنه بلغ ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتصدره المجموعة الموحدة.

وكان اللقاء هو الـ245 بين الفريقين في مختلف المسابقات والـ211 في الدوري.

وبدأت المباراة سريعة من قبل الطرفين، لكن من دون فرص حقيقية، إلى أن جاءت الدقيقة 12، عندما احتسب الحكم مايكل أوليفر مخالفة لمصلحة إيفرتون في منتصف الملعب لعبها المدافع جاريد برايثويت ماكرة باتجاه بيتو الذي كسر مصيدة التسلل منفرداً بالحارس البرازيلي أليسون بيكر وسدد الكرة زاحفة داخل الشباك (11).

ولم تدم فرحة إيفرتون بالهدف طويلاً لأن ليفربول أدرك التعادل، بعدها بأربع دقائق، عندما مرر صلاح كرة عرضية متقنة تابعها ماك اليستر رأسية من مسافة قريبة داخل شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الشوط الثاني، وعلى الرغم من أفضلية إيفرتون نسبياً، نجح صلاح في منح التقدم لليفربول، عندما استغل كرة مرتدة من رأس برايثوايت، إثر تسديدة لكورتيس جونز من مسافة قريبة، فتابعها بيمناه داخل الشباك (73).

والهدف هو الثاني والعشرون لصلاح في الدوري، فعزز صدارته لترتيب الهدافين، متقدماً بفارق 3 أهداف عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي أرلينج هالاند.

وكاد صلاح يضيف الهدف الثالث لفريقه، عندما تلقى كرة متقنة من البديل الدولي البرتغالي ديوجو جوتا سددها بيسراه لكن بيكفورد طار لها ببراعة (88).

وفي الثواني الأخيرة نجح قلب الدفاع تاركوفسكي في استغلال كرة ساقطة داخل المنطقة، فسددها «على الطاير» داخل شباك ليفربول، وسط فرحة هستيرية في المدرجات.

واشتبك لاعبا وسط إيفرتون الدولي المالي عبدواللاي دوكوريه، وليفربول جونز، فطردهما الحكم أوليفر، وعندما احتج مدرب ليفربول الهولندي أرني سلوت على قرار الحكم تم طرده أيضاً.