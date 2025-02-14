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الرياضة

المسيبي يُهدي «طاولة الإمارات» برونزيتين في «دولية تركيا»

المسيبي يُهدي «طاولة الإمارات» برونزيتين في «دولية تركيا»
14 فبراير 2025 12:00

 
معتصم عبد الله (أبوظبي)‬‬‬‬

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حصد محمد سعيد المسيبي، لاعب المنتخب والشارقة لكرة الطاولة، ميداليتين برونزيتين على التوالي ضمن بطولة «تركيا الدولية لكرة الطاولة»، والمقامة بمدينة كابادوكيا، ليكون أبرز إنجازات المنتخب الذي ضم 6 لاعبين.
وشملت القائمة السدادسي علي الحواي، يوسف الحواي «النصر»، أحمد سعيد المسيبي، ومحمد سعيد المسيبي «الشارقة»، ناصر المري، راشد سعيد «الوصل»، إلى جانب المدربين شاو لي، وشان كي، والإداري خالد صقر.
وحصد المسيبي بالبرونزية الأولى في منافسات «الزوجي المختلط تحت 15 عاماً»، بالمشاركة مع حنين عليوة، بطلة مصر وإنبي، بعد مشوار متميز للثنائي في الأدوار التمهيدية والرئيسة، وثمن النهائي، وربع النهائي قبل حصولهما على المركز الثالث.
وأضاف المسيبي، إلى سجل إنجازاته «برونزية» في «فردي تحت 13 عاماً»، بعدما تخطى التركي تونا كاردينز «3- صفر»، والتركي ألراس آيدين و«3-1» في دور المجموعات، قبل الفوز الثالث على التوالي أمام التركي علي سيرين في ربع النهائي، 3-2 بنتائج الأشواط «11-5 و11- 5 و8-11 و6- 11 و11- 4»، وصولاً إلى مباراة نصف النهائي، والتي خسرها 0-3 أمام الإسباني لاديمير مايروف المُتوج بالذهبية.
وتدعم النتائج الإيجابية في بطولة «تركيا الدولية لكرة الطاولة»، استمرار تقدم النجم المسيبي في تصنيف الاتحاد الدولي، بعدما احتل المركز الخامس عالمياً في تصنيف فبراير الجاري برصيد 236 نقطة، وسبق إعلان التصنيف الأخير فوز المسيبي ببرونزية بطولة قطر الدولية لكرة الطاولة، والتي استضافها الاتحاد القطري لكرة الطاولة، بالتعاون مع مؤسسة كرة الطاولة العالمية من 27 إلى 31 يناير الماضي.

محمد سعيد المسيبي
الإمارات
كرة الطاولة
الشارقة
تركيا
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