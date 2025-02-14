الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا فرنسيس

كشف الفاتيكان عن الحالية الصحية للبابا فرنسيس بعد أن أدخل المستشفى، في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال الفاتيكان إن البابا يعاني من حمى خفيفة مع عدوى الجهاز التنفسي، مضيفا أنه يتلقى علاجا بالأدوية.

وأُدخل البابا فرنسيس، مستشفى في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، لإجراء فحوص والعلاج من التهاب في الشعب الهوائية.

وأوضح الفاتيكان أن البابا، البالغ من العمر 88 عاما، والذي عانى من ضيق في التنفس في الأيام الأخيرة وطلب من مسؤولين قراءة عظاته، أُدخل المستشفى بعد لقاءاته الصباحية.

ونُقل إلى مستشفى "جيميلي" في روما لإجراء "بعض الاختبارات التشخيصية الضرورية ومواصلة العلاج من التهاب الشعب الهوائية المستمر في المستشفى"، وفق الفاتيكان.

وأدخل البابا المستشفى ثلاث ليال في 2023 بسبب التهاب في الشعب الهوائية، تم علاجه بالمضادات الحيوية.

وفي ديسمبر من ذلك العام، عانى أيضا من التهاب في الشعب الهوائية.

عانى البابا الأرجنتيني في السنوات الأخيرة من مشكلات صحية، من آلام في الركبة إلى التهاب القولون. كما خضع لعملية جراحية للعلاج من فتق.