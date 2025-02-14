رئيسة المكسيك توجه تهديدات إلى صنّاع الأسلحة الأميركيين

حذّرت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الجمعة، صنّاع الأسلحة الأميركيين من أنهم قد يواجهون إجراءات قانونية جديدة ويُتهمون بالتواطؤ إذا صنّفت واشنطن العصابات المكسيكية على أنها مجموعات إرهابية.

وقالت شينباوم، في مؤتمرها الصحافي اليومي "إذا أعلنوا جماعات الجريمة المنظمة على أنها إرهابية، فسوف يتعين علينا توسيع الشكوى في الولايات المتحدة، لأن وزارة العدل الأميركية نفسها اعترفت بأن 74% من أسلحة الجماعات الإجرامية تأتي من تكساس وأريزونا أو من ولايات أميركية أخرى".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، بأن وزارة الخارجية الأميركية تخطط لتصنيف الجماعات الإجرامية من المكسيك وكولومبيا والسلفادور وفنزويلا على أنها "منظمات إرهابية".

ورفعت المكسيك دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد مصنعي وبائعي الأسلحة الأميركيين، مطالبة بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار أميركي عن دورهم المزعوم في العنف الإجرامي في البلاد.

وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت شينباوم بغضب اتهام الولايات المتحدة لحكومتها بالتحالف مع عصابات المخدرات.

في المقابل، اتهمت الرئيسة شركات تصنيع الأسلحة الأميركية ببيع أسلحة إلى "هذه الجماعات الإجرامية" في المكسيك.