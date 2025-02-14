إغاثة السودان

تحرك إماراتي فاعل عبر «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان»، الذي عقدته الدولة مع إثيوبيا والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، في أديس أبابا، بالدعوة إلى تنفيذ هدنة إنسانية بين الأطراف المتحاربة في السودان خلال شهر رمضان الفضيل، وحشد الجهود الإقليمية والدولية للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق، عبر ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية بشكل آمن وعاجل ومن دون أيّ عوائق.

الإمارات عملت على معالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان، ومنع خطر المجاعة الوشيك، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، من خلال التعاون مع المنظمات الأممية، انطلاقاً من موقف الدولة الثابت والراسخ والدائم، بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو التنمية والازدهار.

الإمارات تتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وخاصة مع شركائها في أفريقيا، لاحتواء المشهد الإنساني الصعب في السودان، جراء انعدام الأمن الغذائي، وتردي الخدمات الطبية، وتهجير الملايين من مساكنهم، كما تعمل بشكلٍ وثيق من أجل الوصول إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ سلميٍّ من خلال العودة إلى المسار السياسي والحوار الذي يكفل إنهاء الأزمة السودانية.