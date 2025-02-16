احتجاجات في ملعب توتنهام!



لندن (د ب أ)

احتجت جماهير نادي توتنهام بأعداد كبيرة على رئيس النادي دانييل ليفي ومالكو النادي، وذلك قبل انطلاق المباراة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الغضب والإحباط يسيطران على جماهير توتنهام، وذلك بعد فترة صعبة للفريق الأسبوع الماضي، حيث خرج فريق المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المثقل بالإصابات، من كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي في 72 ساعة فقط.

ونظمت مجموعة «التغيير من أجل توتنهام» الاحتجاج قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ضيفه مانشستر يونايتد، حيث تجمع ما لا يقل عن ألفي مشجع ورددوا هتافات عديدة تطالب برحيل دانييل ليفي عن منصبه.

وتم رفع العديد من اللافتات، فيما تجمعت الجماهير خارج المدرج الغربي للملعب.

ووجهت أكبر اللافتات إلى مجموعة «إي إن أي سي» المالكة للنادي وجاء فيها: «24 عاماً، 16 مدرباً وكأس واحدة فقط، حان وقت التغيير».

وجاء في لافتة أخرى: «لعبتنا تتمحور حول المجد، لعبة ليفي تتمحور حول الجشع».

ويحتل توتنهام المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة قبل مواجهة مانشستر يونايتد.