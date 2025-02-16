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ابتكارات دفاعية

ابتكارات دفاعية
17 فبراير 2025 00:15

الإمارات تدشن مرحلة جديدة من التعاون والشراكات بين المختصين في مجال صناعة وتسويق المنتجات الدفاعية والعسكرية وأنظمتها المتطورة، وتوفر منصة عالمية للاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والعسكرية، وآخر مستجدات هذه الصناعة وابتكاراتها، وتعرض لدورها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مع انطلاق النسخة الأضخم اليوم من معرضي الدفاع الدولي «آيدكس 2025» والدفاع البحري «نافدكس 2025».
 المعرضان اللذان يشارك فيهما قادة وخبراء وشركات الدفاع والأمن من أنحاء العالم، يرسخان المكانة المتقدمة للإمارات على خريطة المعارض العالمية، كما يعكسان نجاح الدولة في بناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك، من خلال جهود وكفاءات وطنية عززت القدرات العلمية والصناعات الوطنية، وساهمت في تسريع نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها.
 المعرضان يجسدان نهج الإمارات في توثيق أوجه التعاون، وإبرام الشراكات، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة مختلف التحديات، في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة، خاصة أن هذا الحدث الدولي يسهم في نقل المعرفة وتمكين البحث والتطوير، ويحقق رؤية الاستدامة والتنوع الاقتصادي عبر توظيف التقنية المتقدمة في الصناعات الدفاعية والأمنية، إضافة إلى أهميته في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

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