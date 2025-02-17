أنس جابر تسقط عند «الحاجز الأول» في دبي



دبي (أ ف ب)

سقطت التونسية أنس جابر، المصنفة 32 عالمياً، عند الحاجز الأول في دورة دبي للألف نقطة في التنس، وذلك بخسارتها أمام الأميركية بايتون ستيرنز 6-7 و4-6 في الدور الأول.

ودخلت ابنة الثلاثين عاماً هذه الدورة، بعد مشاركة ناجحة إلى حد كبير في الدوحة، حيث بلغت الدور ربع النهائي قبل الخسارة أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو التي حرمت التونسية من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى، منذ أن توجت بلقبها الخامس والأخير في دورة نينجبو الصينية «خريف 2023».

وتبدو التونسية بعيدة جداً عن المستوى الذي منحها التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون عامي 2022 و2023 وفلاشينج ميدوز عام 2023، وأوصلها إلى وصافة تصنيف المحترفات في «صيف 2022».

وخسرت جابر مواجهتها مع الأميركية البالغة 23 عاماً، والمصنفة 46 عالمياً في ساعة و56 دقيقة، بعدما تنازلت عن إرسالها ثلاث مرات، وذلك في مواجهتها الأولى على الإطلاق مع ستيرنز التي تتواجه في الدور الثاني مع الصينية جينج كينوين المعفية من الدور الأول مصنفة سابعة في الدورة التي تحمل لقبها الإيطالية جازمين باوليني.

وتبدأ الإيطالية المصنفة رابعة حملة الدفاع عن لقبها من الدور الثاني، حيث تلتقي الألمانية إيفا ليس.

وفي أبرز النتائج، انتهى مشوار الأميركية أماندا أنيسيموفا، المتوجة بلقب دورة الدوحة للألف نقطة، بفوزها في النهائي على أوستابنكو، عند الدور الأول بخسارتها أمام مواطنتها ماكارتني كيسلر 2-6 و3-6.

ولم تكن حال وصيفتها أوستابنكو التي أقصت البولندية إيجا شفيونتيك حاملة اللقب من نصف النهائي الدوحة، أفضل إذ ودعت أيضاً من الدور الأول بخسارتها أمام اليابانية مويوكا أوشيجيما 3-6 و3-6.