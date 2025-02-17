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شركاء الإمارات

شركاء الإمارات
18 فبراير 2025 00:15

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وأوكرانيا تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في أبوظبي، تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، ضمن جهود الإمارات لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي، كما ترسخ نهج القيادة الرشيدة في بناء جسور الشراكة لتحقيق التنمية والازدهار للجميع. 
مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفلوديمير زيلينسكي، أكدت نهج الإمارات في تعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار، عبر الحوار وفتح القنوات الدبلوماسية، وجسدت مبادئ الدولة وقيمها التاريخية التي ترتكز إلى التضامن الإنساني، كما جددت دعم الدولة لكل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، ومواصلة العمل على تخفيف تداعياتها الإنسانية؛ لأن لا تنمية دون استقرار.
 المباحثات تطرقت إلى جهود الوساطة الإماراتية ونجاحها في إبرام اتفاقيات تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، بما يؤكد مكانة الدولة شريكاً موثوقاً عالمياً في دعم المساعي الدولية والجهود لتقريب وجهات النظر، والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية، إلى جانب حرص الإمارات على تعميم أوجه التنمية بما يعود بالخير على الدول والشعوب التي تتطلع إلى مستقبل واعد، عنوانه التقدم والاستقرار والازدهار.

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محمد بن زايد
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