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صناعاتنا الدفاعية

صناعاتنا الدفاعية
19 فبراير 2025 00:15

الإمارات تبرز تقدمها وتطورها في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال الأجنحة الوطنية المشاركة في فعاليات معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، في ظل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن الرؤية التنموية الشاملة للدولة، والخطط والاستراتيجيات لتحفيز النمو الوطني، وتعزيز جاهزية وقدرات قواتنا المسلحة، وترسيخ نهج الدولة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
صناعات دفاعية وطنية منافسة، قائمة على البحث والتطوير في هذا المجال الحيوي المهم، وإعداد الكفاءات، واستدامة التكنولوجيا والابتكار، انطلاقاً من إيمان الإمارات بأهمية القدرات الدفاعية في صون أمن واستقرار الأوطان، وضرورة العمل مع مختلف الشركاء حول العالم لإيجاد حلول تعزز الأمن، وتنشر مقومات السلام، وتواجه التحديات الإنسانية، وتوسع كذلك من فرص التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
«آيدكس» و«نافدكس» يشهدان مشاركة واسعة غير مسبوقة من أكثر من 65 دولة، مع زيادة ملحوظة في عدد الشركات العارضة والمساحات المخصصة، بما يعزز المكانة الدولية لهما ضمن معارض الدفاع المتخصصة على المستوى العالمي، وما يرسخ الإمارات داعماً استراتيجياً عالمياً للصناعات والتقنيات الدفاعية، وعاصمة للابتكار والتطوير، ومحفزاً لبناء جسور الشراكات، ونشر التنمية المستدامة.

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