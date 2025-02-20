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الرياضة

تعرف على قرعة دور الثمانية لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»

تعرف على قرعة دور الثمانية لـ «الكونفيدرالية الأفريقية»
20 فبراير 2025 19:08

 
الدوحة (د ب أ)

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أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، عن مواجهة جزائرية خالصة بين النادي الرياضي القسنطيني ضد اتحاد الجزائر.
وجاءت قرعة دور الثمانية للمسابقة القارية، التي أجريت بالعاصمة القطرية الدوحة، وقام بسحبها الأسطورة الجزائري رابح ماجر، والنجم الكونغولي الديمقراطي بن مالانجو على النحو التالي: ستيلينبوش الجنوب أفريقي ضد الزمالك المصري، أسيك ميموزا الإيفواري ضد نهضة بركان المغربي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ضد اتحاد الجزائر، والمصري البورسعيدي ضد سيمبا التنزاني.

الاتحاد الأفريقي
الكاف
الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم
الزمالك
المصري البورسعيدي
نهضة بركان
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